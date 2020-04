Scende dal treno a Termoli e non ha una buona giustificazione, denunciato

Nell’ambito dei capillari controlli svolti in questi giorni dalla Polizia Ferroviaria negli scali ferroviari e nelle zone limitrofe, gli Agenti in servizio presso il Posto di Polizia Ferroviaria di Termoli hanno denunciato in stato di libertà un quarantenne residente nel Comune di San Severo sceso da un treno regionale proveniente da Pescara.

L’uomo giustificava il suo spostamento per motivi di lavoro, senza però riuscire a fornire alcun riscontro utile in merito alla sua dichiarazione. Da un controllo in Banca Dati lo stesso è risultato avere precedenti per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti e di aver violato il divieto di allontanamento dal Comune di San Severo disposto dal Tribunale di Sorveglianza di Bari dall’ottobre del 2019.