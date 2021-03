Via Cardarelli, zona centralissima di Campobasso, a due passi dall’incrocio con via Garibaldi. Un vero e proprio scempio quello che mettono in evidenza le fotografie che ci ha inviato Michele, nostro affezionato e attento lettore.



Mattonelle divelte sul marciapiede sconnesso che è diventato un “percorso di guerra”, aiuole incolte, così come in Largo Nicola Crapsi, un angolo di Campobasso dove i passanti si soffermano a scambiare qualche chiacchiera.

Passanti che sono spesso anziani e che rischiano seriamente di inciampare, cadere e farsi male. Tutto ciò avviene nella più completa indifferenza delle autorità che avrebbero dovuto porre rimedio a questa incresciosa situazione già da molto tempo.



Ma nulla è cambiato, neppure dall’ottobre 2020, quando Il Quotidiano del Molise, ebbe già modo di mettere in risalto quanto oggi denunciamo (qui l’articolo). Più che riflettere ora bisogna agire perché, oltre ad essere un bruttissimo biglietto da visita per il capoluogo di regione, questa incuria urbana rischia di diventare pericolosa per i pedoni. Staremo a vedere!