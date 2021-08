“Scelgono sempre i peggiori”: clamorosa dichiarazione di Oreste Scurti

Si surriscalda di molto l’atmosfera pre elettorale a Isernia. Ci pensa Oreste Scurti, aspirante candidato sindaco del Centrosinistra, a far salire di parecchi gradi la temperatura politica. In un suo intervento su Facebook, prima critica la nomina di Donato Toma a commissario per la sanità, ma poi lancia la classica “bomba” nel pollaio, affermando che alle prossime elezioni comunali di Isernia, anche questa volta, candideranno i “peggiori”. A chi si riferisce Scurti?

Certo è che nel Centrosinistra regna il caos più totale, non c’è l’unanimita’ su nessun nome e l’uscita di Scurti su Facebook lancia un segnale di grosse difficoltà interne a una coalizione che non riesce ancora a trovare nessun tipo di accordo.