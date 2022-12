Scelgo, dunque sono

L’etimologia della parola scelta, participio passato sostantivato del verbo scegliere, si ricollega al verbo latino ex-eligere.

Ex = da eligere = selezionare, preferire. Infatti scegliere significa decidere cosa o chi va selezionato e preferito rispetto ad altro/altri. In ogni scelta, pertanto, è insita una rinuncia, come recita il noto brocardo e non solo, ogni scelta, se autentica, è anche un atto di libertà e di responsabilità e viceversa: un atto di libertà e di responsabilità non può non configurarsi che come autentica (libera) scelta.

Ogni giorno siamo chiamati a scegliere tra alzarci o andare a scuola, scegliere cosa indossare, mangiare, cosa fare da grandi o scegliere per i nostri figli quando sono piccoli. Per il filosofo Kierkegaard l’uomo diventa ciò che è come conseguenza delle sue scelte. Nella Divina Commedia, Dante colloca gli ignavi nell’antinferno. Gli ignavi non avendo mai effettuato una scelta nella loro vita, hanno sprecato la loro occasione per capire chi sono.

Chi non prende posizione, chi non si assume la responsabilità delle proprie decisioni, diventa vittima della propria codardia e subisce passivamente le scelte prese da altri. In questi giorni tanti di voi sono chiamati a scegliere la scuola giusta per se stessi o per altri. Non sta a me dire quale scelta fare ma per esperienza posso dire di riflettere bene. Si tratta di una scelta importante, traccerà il vostro progetto di vita o quello dei vostri figli ancora troppo piccoli per scegliere da soli. Non si tratta di scegliere la scuola giusta ma quella giusta per voi. Informatevi, guardatevi intorno, soprattutto osservate i vostri figli e ascoltateli. Verificate l’organizzazione, il miglior percorso, la qualità. Proviamo ad esaminare la scelta a seconda del grado di scuola:

Scuola dell’infanzia: non rientra tra le scuole dell’obbligo ma sempre più famiglie affidano i propri figli a insegnanti della scuola dell’infanzia per dare la possibilità ai propri figli di socializzare, iniziare un percorso di autonomia e molte volte anche per una migliore organizzazione familiare. Ma cosa osservare o cercare per fare la scelta giusta? Innanzitutto l’insegnante, poi la struttura, gli spazi e l’offerta formativa. Tutto ciò determina il progetto didattico educativo.

Scuola primaria: inizia il percorso didattico obbligatorio, scelta fondamentale per il futuro dei propri figli. La scuola primaria detta le basi per un buon percorso di studi. Cosa cercare? La proposta didattica innovativa e al passo con i tempi, l’ambiente, l’organizzazione e il team di insegnanti.

Scuola secondaria di primo grado: continua il percorso dell scuola dell’obbligo e qui più che mai è importante non solo cercare l’ambiente, l’offerta formativa e il team dei professori, ma anche ascoltare il proprio figlio e iniziare a pensarlo adulto e proiettarlo oltre.

Scuola secondaria di secondo grado: qui i genitori sono chiamati a fare un passo di lato, sono i ragazzi a scegliere, l’adulto, sia esso il professore o genitore può solo consigliare, accompagnarlo in questo percorso che segnerà in qualche modo la sua scelta da adulto. Non sempre i ragazzi a 13 anni sono in grado di sapere cosa voler fare, molto spesso la scelta avviene per seguire l’amico/a del cuore, la moda o quella che ti attrae. In questo caso è importante scegliere ascoltando la testa non solo il cuore. E’ importante osservare, valutare i pro e i contro. Scegliere la scuola a misura di ragazzo, la scuola che si apre all’Europa e che offra importanti possibilità di intraprendere successivamente qualsiasi percorso.