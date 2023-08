Pronto intervento dei Carabinieri per evitare conseguenze peggiori. È quanto accaduto nella notte in centro ad Agnone, nelle vicinanze di via Marconi. Dopo aver lasciato una festa, diversi ragazzi che probabilmente avevano alzato il gomito si sono resi protagonisti di una scazzottata. Alcuni di loro nella rissa avrebbero riportato lievi ferite. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno identificato alcuni fra i presenti.