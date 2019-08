Scazzottata in pieno centro, servono i Carabinieri per sedare la rissa

VENAFRO

È successo la scorsa notte e in via Colonia Giulia. La situazione è degenerata in fretta e i testimoni hanno dato l’allarme per evitare il peggio. Qualche parola di troppo ed è scoppiata la rissa che ha coinvolto diverse persone e che si è chiusa solo dopo l’arrivo dei Carabinieri. È successo intorno alle 22,30. Sono stati alcuni testimoni a dare l’allarme quando la situazione ha iniziato a degenerare in modo preoccupante; addirittura sono volati tavoli e sedie posizionate davanti ad un bar. È toccato agli uomini del Radiomobile della Compagnia di Venafro riportare la calma. Al momento non sembrerebbero esserci feriti. Non sono chiari i motivi che hanno scatenato la lite che in un primo momento avrebbe interessato due persone per poi coinvolgere diverse altre persone. Rex