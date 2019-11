Scavi per la fibra, senso unico alternato e sosta vietata in viale del Castello

CAMPOBASSO. Sarà istituito un senso unico alternato con semafori mobili e divieto di sosta in viale del Castello dal civico n° 30 al n° 4 e fino all’incrocio con via Breccelle dalle 7 di mercoledì 13 novembre prossimo alle 17 di giovedì 14 per i lavori di scavo in mini trincea per la posa in opera di cavi in fibra da parte della ditta Open Fiber di Milano. Lo ha disposto un’ordinanza (la 237/2019) della Polizia Stradale del Comune di Campobasso.