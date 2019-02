Scavalcano il cancello e rubano gli “impianti”

REDAZIONE TERMOLI

Hanno superato gli alti cancelli delle villette della zona di via Salvatore Allende e si sono avvicinati alle abitazioni. Questa volta, però, i ladri di turno non hanno sfondato la porta e rubato oggetti di valore, che forse sapevano di non trovare, ma si sono impossessati degli impianti di riscaldamento. E’ questo l’ultimo trend che si sta verificando a Campomarino Lido, zona che notoriamente durante l’inverno non è molto abitata. E così i proprietari delle villette hanno trovato la sgradita sorpresa: i malviventi, infatti, sono arrivati a rubare di tutto, dagli sportelli del gas, ai citofoni e perfino alle caldaie prelevati durante le ore della notte, quando è facile agire indisturbati, e portati via senza che nessuno si accorgesse di nulla. I ladri si sono impossessati delle caldaie strappandole letteralmente dal muro e danneggiando gli impianti che, ovviamente, adesso dovranno essere rifatti nuovamente. Una situazione che sta diventando insostenibile per chi abita nella zona e per tutti quelli che possiedono appartamenti e villette utilizzati magari solo nel periodo estivo per approfittare della bella stagione per qualche giornata al mare e quindi lasciati chiusi durante l’inverno. La denuncia è stata sporta ai carabinieri della stazione di Campomarino che, in ogni caso, effettuano ronde notturne proprio per evitare che possano verificarsi episodi del genere.