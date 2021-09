Semplicemente spettacolare questa foto scattata a Lupara da Giovanni Antonini e pubblicata sul suo profilo facebook. Un’immagine che dà vigore al nostro Molise che si mostra ancora una volta in tutta la sua scenografica bellezza. E’ lo stesso Antonini che nel commento a corredo della foto che scrive: “Terzo anno in vacanza in Molise… Innamorato completamente di questa fantastica terra”. Non c’è altro da aggiungere!