‘Scatti di memoria dal Liceo’, da domani la mostra a Santa Croce di Magliano

Nell’ambito delle iniziative promosse per celebrare il 50° Anniversario del Liceo Scientifico “R.Capriglione”, nel suggestivo scenario della Chiesa Greca di Santa Croce di Magliano, prende avvio lunedì 6 maggio 2019 alle ore 10:30 la mostra fotografica ‘Scatti di memoria dal Liceo’. L’inaugurazione prevede i saluti della D.S. prof.ssa Giovanna Fantetti e dei rappresentanti delle Istituzioni, cui seguirà un intermezzo musicale a cura dei docenti proff. Teresa Sconza, Giulia Arcano e Dario Lastella che interpreteranno: Memories dal Musical Cats, Gocce di memoria di Giorgia e Vissi d’arte, aria per soprano dalla Tosca di Puccini. Una mostra che si preannuncia suggestiva e carica di emozioni: 50 anni di storia raccolti in circa 350 scatti e in una cinquantina di articoli, con la consapevolezza che risulta difficile raccontare tutte le attività svolte in questi lunghi anni di successi conseguiti nell’ambito dei diversi saperi. Una vetrina che si snoda in forma conseguenziale attraverso foto che raccontano in ordine cronologico i diversi decenni. Tutto ha inizio nell’a.s. 1968/69 … immagini in bianco e nero, spesso sfocate, ci raccontano di giovani carichi di entusiasmo, di sogni e di speranze. Nel susseguirsi degli scatti le atmosfere cambiano e le immagini prendono altre forme e colori, ma la carica emotiva resta identica. Vengono raccontati gli albori di un Liceo “momentaneamente appoggiato” presso l’Istituto Sacro Cuore, poi del suo trasferimento nella moderna struttura di via Cupello, degli anni bui del terremoto, delle tende, dei container e del rientro nella vecchia sede, infine della lenta ripresa verso la “normalità”, per concludersi ai giorni nostri. A corredo è presente una sezione multimediale che raccoglie i filmati relativi ai vari spettacoli musicali e teatrali messi in scena dagli alunni nel corso degli anni e una raccolta dei più significativi articoli pubblicati da Santacroceonline. E’ possibile altresì fermarsi al “banco della scuola” per lasciare la propria testimonianza nell’angolo: “Caro Liceo ti scrivo….” Un grazie di cuore alle Associazioni presenti sul territorio per la disponibilità dimostrata e al signor Matteo Alfieri, Priore della Confraternita di Gesù morto e di Maria SS. Addolorata, che ha messo a disposizione i locali della Chiesa Greca. Un doveroso, speciale e sentito ringraziamento va a Bario, responsabile di Santacroceonline e al prof. Gaetano Di Stefano senza i quali non si sarebbe mai potuto ottenere un repertorio così ricco di immagini, grazie infine ai tanti ex alunni che hanno contribuito con le proprie foto personali. La chiusura è prevista il giorno 12 maggio alle ore 19:30.