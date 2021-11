Scatti di emozioni: ecco i vincitori del contest “La Termoli che mi piace”

L’iniziativa ideata dal Comune di Termoli per puntare ad una nuova promozione territoriale

Venticinque partecipanti e 71 elaborati grafici. Una giuria di esperti ma soprattutto il giudizio dei social e i tanti like che hanno premiato le foto più belle di Termoli.

Si è svolta nel pomeriggio di oggi, 23 novembre, la premiazione del contest “La Termoli che mi piace” organizzato dall’amministrazione comunale per premiare i fotografi amatoriali che hanno immortalato le zone più caratteristiche della città bassomolisana.

Il contest è stato diviso in due categorie: da un lato i ‘resident’ e dall’altro i ‘tourist’, i turisti che hanno trascorso le loro vacanze a Termoli.

“Voglio ringraziare tutte le attività commerciali che hanno partecipato al contest – ha affermato l’assessore al Turismo, Michele Barile – sono state proprio loro a sponsorizzare i premi che verranno dati ai vincitori”.

Si tratta di un modo sicuramente alternativo per puntare alla promozione turistica di Termoli. A giudicare le foto è stato il pubblico dei social attraverso i propri like ma anche una giuria di esperti fotografi composta da David Battista, Angelucci e Giovanna De Benedictis.

I vincitori

Per la categoria resident

Primo classificato: Nicola Cappella con la foto “Luce e tramonti”

Secondo classificato: Michele Francabandiera con la foto “La leggerezza del mare”

Terzo classificato: Nicola Cappella con la foto “Un nuovo inizio”

Per la categoria tourist

Primo classificato: Antonio Paciello (Foggia) con la foto “Voglia di mare”

Secondo classificato: Antonio Paciello (Foggia) con la foto “Monte Castello”

Terzo classificato: Michele Bagnoli (Limosano) con la foto “Termoli vita da un Chiwuawua”

Dalla fotografia ‘studiata’ a quella scattata per ‘passione’: ecco i commenti dei vincitori

C’è chi, come Nicola Cappella, ha installato le app “che mi aiutano a vedere quando ci sarà la luce perfetta per l’esposizione” e chi, invece, come Michele Bagnoli, ha una passione per lo scatto amatoriale “e amo scattare sia in montagna che sulla costa”. “Non mi aspettavo che le mie foto vincessero il contest – ha affermato Cappella – perché ce ne erano di altrettanto belle. Ma sono contento perché sono riuscito a immortalare i tre momenti che amo di più della giornata: l’alba, il tramonto e una foto in notturna”.

“Sono un fotografo amatoriale e non ho pianificato nulla mi è venuto di getto la foto ci stava è stata una vittoria inaspettata non pensavo minimamente di vincere.

Il fatto di aver vinto mi spinge a continuare a portare avanti questo hobby”, il commento di Michele bagnoli. “Termoli è da vedere se la descrivi a parole non riesci ad esprimere il bello che c’è in questo posto”.