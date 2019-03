Scattata l’ora “x” per il reddito di cittadinanza ma nessuna coda in vista

E’ scattata oggi la fatidica ora “x” per quel che concerne la presentazione delle domande di ammissione al reddito di cittadinanza 2019. Ci si aspettava lunghe code presso gli sportelli postali o i Caf abilitati a ricevere la domanda per avere fino a 780 euro al mese ed invece, così come un po’ in tutta Italia, in Molise nessuna fila né tantomeno lunghe attese per disbrigare la pratica. Da registrare, infatti, la solita affluenza da parte dell’utenza che quotidianamente usufruisce dei servizi erogati sia da Poste Italiane che Caf.