Scatta l’obbligo di green pass anche per parrucchieri, barbieri ed estetisti: multe per i trasgressori

La misura entrerà in vigore domani, giovedì 20 gennaio. Sanzioni anche per i dipendenti

Da domani, giovedì 20 gennaio, il green pass verrà richiesto anche da parrucchieri, barbieri ed estetisti. Basterà il certificato “base” per accedere ai suddetti esercizi commerciali e l’obbligo resterà in vigore fino al 31 marzo. In molti hanno già provveduto a comunicare ai clienti la nuova misura, per evitare disagi, e si stanno organizzando per procedere facilmente alla scansione dei QR Code. Le multe per i trasgressori vanno dai 400 ai mille euro. Se invece è un lavoratore a non avere il disco verde è prevista l’assenza ingiustificata, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass. Nel caso in cui il dipendente acceda al luogo di lavoro senza pass, il datore di lavoro è tenuto a segnalarlo alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa che, in questo caso, va dai 600 ai 1.500 euro.

Dal 1° febbraio si verificherà una ulteriore stretta per chi ha deciso di non fare nemmeno la prima dose del vaccino: nelle prossime ore, con la firma di un nuovo Dpcm, sarà divulgato l’elenco di attività in cui si potrà entrare senza certificato verde, base o rafforzato, perché considerate essenziali. Pare che la lista sarà molto ridotta e si potrà accedere senza green pass solo nei negozi che vendono prodotti necessari ad assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.