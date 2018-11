Scatta l’obbligo dei pneumatici da neve, in vigore fino al 15 aprile

CAMPOBASSO

A partire da oggi, e in vigore fino al prossimo 15 aprile, scatta l’obbligo per gli automobilisti del transito con penumatici invernali o di avere a bordo catene o ogni altro mezzo idoneo ad essere prontamente utilizzato in caso di condizioni meteorologiche avverse. Presi d’assalto, anche nel capoluogo, numerosi gommisti al fine di provvedere al cambio. Tale obbligo ha validità anche oltre il periodo di tempo stabilito in concomitanza del verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio. Intanto, la Provincia di Campobasso ha emesso apposita ordinanza per quanto riguarda le arterie di propria competenza.

Gran parte delle difficoltà di circolazione durante il periodo invernale derivano dal transito sulle strade di veicoli sprovvisti dell’idoneo equipaggiamento. È doveroso assumere ogni provvedimento utile a tutelare la pubblica incolumità e ad evitare disagi e pericoli alla circolazione sulle strade.

La violazione dell’obbligo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 41 a 168 euro nei centri abitati e da 84 a 335 euro su extraurbane o autostrade. Scatta anche il fermo del veicolo, fino a quando non viene dotato delle catene o degli pneumatici adatti per il periodo invernale. Se non ci si adegua si rischia anche di perdere tre punti sulla patente di guida.