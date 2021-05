Scatta l’allarme. Tre escursionisti dati per dispersi nel Matese molisano

Vigili del fuoco di Campobasso, Soccorso Alpino e speleologico del Molise e Carabinieri sono impegnati in una battuta di ricerca di tre persone nella zona delle cascate di San Nicola nel Matese molisano. La richiesta di soccorso è arrivata ai centralini dei soccorritori nel tardo pomeriggio di oggi 8 maggio e già sono impegnati nelle ricerche decine di uomini che dovranno far fronte ad un territorio decisamente complesso per le sue caratteristiche morfologiche. Si tratterebbe di tre persone di Termoli che stavano percorrendo il torrente Quirino. (QUI GLI AGGIORNAMENTI DELL’ULTIMA ORA)