Scarti di materiali edili, bidoni e plastica, ancora rifiuti abbandonati (FOTO E VIDEO)

E’ una triste abitudine in Basso Molise quella dell’abbandono indiscriminato di rifiuti ad opera di mani ignote che decidono di gettare i loro scarti sul bordo delle strade invece che differenziarli e smaltirli secondo quanto prevede la legge. Il video riguarda la strada provinciale che costeggia il Tratturo in territorio di San Giacomo ma purtroppo in passato altre discariche abusive sono state riscontrate un po’ ovunque in Basso Molise. Una triste abitudine che costringe le amministrazioni comunali e gli enti preposti a dover attuare spesso delle opere di bonifica che poi, costantemente, vengono annullate dagli incivili di turno.

