Scaricato in una scarpata, 44enne in Rianimazione. Era positivo alla droga

E’ ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Timoteo di Termoli in coma farmacologico ed è risultato essere positivo alle droghe l’uomo di 44 anni residente a Margherita di Savoia che nella serata di ieri, 22 giugno, è stato scaraventato in una scarpata. Tutto è avvenuto attorno alle 20.15 quando l’uomo è finito in una scarpata nei pressi del casello dell’A14 a Termoli (QUI LA PRIMA NOTIZIA). Secondo una prima ricostruzione attualmente al vaglio delle forze dell’ordine sarebbe stato scaraventato nella scarpata da un furgone rosso. Sul posto sono arrivati subito i medici del 118 e della Misericordia di Termoli che hanno trasferito l’uomo presso il pronto soccorso del San Timoteo dove è arrivato in condizioni molto gravi tanto da essere trasferito nel reparto di Rianimazione per essere intubato e posto in coma farmacologico. I primi esami hanno mostrato, infatti, che l’uomo avesse assunto delle droghe pesanti prima di finire nelle scarpata e quando è arrivato in ospedale faceva difficoltà a respirare. Di qui la decisione di porlo in coma farmacologico sperando in un miglioramento delle condizioni. Vanno avanti anche le indagini tese a verificare come abbia fatto l’uomo a finire nella scarpata e a risalire al furgone rosso che sarebbe alla base dello strano “incidente”.