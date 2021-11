Scaricabarile tra Molise e Lombardia, 87enne molisano senza terza dose

La storia di un 87enne residente in Molise ma domiciliato in Lombardia che non riesce a fare la terza dose. “Il Molise non rientra tra le regioni con cui la stessa Lombardia ha un accordo per vaccinare i domiciliati”

Regione Molise, regione Lombardia, centro vaccinale, Ministero e di nuovo regione Molise , regione Lombardia hub vaccinale e Ministero. Un rimpallo di responsabilità assurdo per un 87enne residente in Molise che vive in Lombardia con il figlio.

Da giorni prova invano a prenotare la terza dose di vaccino per il padre e si trova bloccato da un assurdo scaricabarile tra regioni e ministero. A raccontare quanto sta accadendo è il signor Roberto Catalano, figlio dell’87enne, a ilsalvagente.it.

Dopo tutti i giri di valzer la regione Lombardia ha spiegato al signor Catalano che purtroppo il Molise non rientra tra le regioni con cui la stessa Lombardia ha un accordo per vaccinare i domiciliati.

Il racconto del figlio dell’87enne

“È stato già contattato dalla regione Molise per fare la somministrazione della terza dose – ha spiegato il signor Catalano a ilsalvagente.it– abbiamo fatto presente che lui attualmente si trova in Lombardia, quindi la regione Molise ci ha chiesto di contattare la regione Lombardia per prenotare la terza dose in Lombardia”.

A quel punto Roberto contatta la regione Lombardia che gli fa fare la procedura di prenotazione on line con accredito fuori regione.

“Ma alla fine della procedura si può prenotare solo nel caso in cui si tratti di somministrazione di prima o seconda dose, la terza dose non è prevista dalla procedura on line” spiega Roberto, che ci mostra anche un video in cui prova a effettuare la prenotazione e si trova, effettivamente, di fronte a un menù a tendina che indica solo la scelta tra “prima dose” e “seconda dose”.

Dopo le chiamate alla regione Molise e Lombardia anche quelle al Ministero

“Abbiamo provato a richiamare la regione Lombardia la quale ci ha detto di presentarsi direttamente ad un hub vaccini, e chiedere di fare direttamente il vaccino senza prenotazione. Così abbiamo fatto oggi ma presso il Centro vaccini c’è stato detto che non era possibile procedere a fare la terza dose senza prenotazione, e ci fatto chiamare il numero verde 1500 del Ministero della Salute”.

“Abbiamo richiamato nuovamente regione Molise – continua Catalano – facendo presente che abbiamo già fatto tutte queste cose e ci hanno detto che loro altre soluzioni non ne hanno, ci hanno fatto chiamare nuovamente la regione Lombardia che ci ha rimbalzato nuovamente presso il centro vaccinale, il quale ci ha nuovamente detto di chiamare il Ministero”.

“Noi siamo ancora qui senza poter fare il vaccino a una persona di 87 anni. L’unica soluzione a quanto pare e spostate un anziano in Molise dalla Lombardia”.