Scarcerazione Colella, fissata al 15 febbraio l’udienza del Tribunale del Riesame

È stata fissata per martedì 15 febbraio l’udienza del Tribunale del Riesame di Roma che dovrà decidere se accogliere o meno la richiesta di scarcerazione di Camillo Colella, il patron delle acque minerali detenuto nel carcere di Isernia dallo scorso 27 gennaio. L’istanza di riesame è stata presentata dall’avvocato Diddi, difensore di Colella, dopo che il Gip Marasca ha rigettato l’istanza di revoca o attenuazione delle misure cautelari. L’imprenditore isernino è stato arrestato dal nucleo di Polizia Tributaria della Finanza di Roma con l’accusa di bancarotta fraudolenta, in riferimento al fallimento della società edile Como srl. Per Colella è stato anche disposto il sequestro cautelare di beni per 72 milioni. L’avvocato Diddi si è detto siguro dell’innocenza del suo cliente, convinto che verrà rimesso in libertà dal tribunale del Riesame della capitale che avrà modo di chiarire l’intera vicenda.