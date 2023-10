Scarcerato l’italo-palestinese Khaled El Qaisi

Il ricercatore 29enne, sposato con una molisana, è stato rilasciato dalle autorità di Israele nelle scorse ore ma fino all’8 ottobre non potrà lasciare il Paese

Khaled El Qaisi, il giovane ricercatore italo-palestinese dell’Università La Sapienza di Roma, sposato con una campobassana e in prigione in Israele dal 31 agosto, è stato scarcerato.

Lo ha deciso un tribunale di Rishon le Tzion ma a condizione che per sette giorni resti a disposizione delle autorità e lasci il passaporto in consegna. Di fatto, gli è momentaneamente imposto un divieto di espatrio. Per questo periodo, il 29enne andrà a Betlemme. Il periodo stabilito dal tribunale, che terminerà l’8 ottobre, è legato alle indagini che continueranno ad essere condotte sul conto del ricercatore.

Finora non è trapelato alcun motivo che giustificasse il suo arresto. Anche per questo la sua compagna e diverse istituzioni e associazioni, oltre che numerosi utenti delle piattaforme social, si erano uniti in un lungo appello per chiedere il rilascio di Khaled e al Governo italiano di attivarsi in tal senso.

“Confermiamo l’avvenuta scarcerazione”, scrive il Comitato Free Khaled. “E’ una notizia che conforta anche se permane una limitazione della libertà con indagini ancora in corso. Daremo aggiornamenti sulle sue condizioni e sui dettagli del rilascio una volta stabilito un contatto con lui”.