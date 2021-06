Scaraventato nella scarpata, ancora gravi le condizioni del 44enne

Versa ancora in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Timoteo di Termoli il 44enne che è stato ritrovato nella serata del 22 giugno scorso, scaraventato in una scarpata. Tutto è avvenuto attorno alle 20.15 quando l’uomo è finito in una scarpata nei pressi del casello dell’A14 a Termoli scaraventato nel fosso da un furgone rosso. L’esatta dinamica del violento gesto è al vaglio degli inquirenti. Le indagini vanno avanti tese a risalire agli autori del grave episodio. Quando è arrivato in pronto soccorso l’uomo versava in condizioni molto gravi e presentava delle difficoltà respiratorie tali da ricoverarlo in rianimazione dove i medici hanno deciso di porlo in coma farmacologico sperando in un miglioramento delle condizioni che, attualmente, sono ancora gravi.