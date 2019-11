Scarabocchi e sporcizia nei bagni di via Palombo

La segnalazione: «Inaugurati dagli imbecilli di turno»

Erano il regno dei tossici e dei vagabondi di Campobasso. Trascurati, sporchi, rotti, pieni di siringhe. I bagni pubblici di via Palombo, a lungo abbandonati al proprio destino, da poco sono stati riaperti, dopo un lungo lavoro di ristrutturazione. E il decoro che gli era stato restituito ha lasciato subito spazio ad un nuovo degrado. È quanto ci ha segnalato un nostro lettore, con tanto di foto: scarabocchi ovunque. «I bagni pubblici di via Palombo a Campobasso sono stati da poco riaperti al pubblico ma subito inaugurati dagli imbecilli di turno» ha scritto il campobassano, infastidito e amareggiato per il vile gesto.