Scarabeo e Tedeschi non si arrendono: non cediamo di un millimetro

Difficile arrendersi in un momento così delicato e ne sanno qualcosa i due consiglieri regionali (temporaneamente estromessi) stando alla prima decisione del Tar Molise che ha rigettato la loro istanza e che, a quanto pare, è solo la prima puntata che annuncia un possibile altro ricorso.

“Non essendo stata ravvisata un’urgenza tale da legittimare una imminente sospensione, la trattazione della fase cautelare è stata differita in sede collegiale per il prossimo 13 maggio anche ai fini di un maggiore approfondimento delle complesse questioni trattate. In breve: tutto rinviato alla fase cautelare collegiale per il prossimo 13 maggio. Non cediamo di un millimetro”. Così scrivono in una nota congiunta Massimiliano Scarabeo e Antonio Tedeschi.