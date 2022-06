Scappa all’alt, fugge a folle velocità e distrugge l’auto durante l’inseguimento: arrestato

Notte di follia per le strade di Campobasso: un giovane semina il panico e ferisce anche un militare della Guardia di Finanza

Una notte di follia si è vissuta in centro a Campobasso dove un giovane è stato arrestato dopo un inseguimento da parte dei militari della Guardia di Finanza.

Tutto è avvenuto in una manciata di minuti nella notte tra venerdì e sabato 25 giugno quando il giovane, alla guida di un’auto, ha saltato prima un posto di blocco dei carabinieri e ferito un militare dell’Arma.

Dopo si è imbattuto nei militari della Guardia di Finanza che hanno iniziato ad inseguirlo mentre sfrecciava a folle velocità tra le strade di Campobasso.

Nell’inseguimento con tentativo di fuga il ragazzo ha anche tamponato altre vetture in sosta e danneggiato la propria auto rendendola un ammasso di lamiere contorte. Non si è dato per vinto, però, e ha continuato la sua fuga a piedi nelle strade del centro cittadino fino a quando non è stato raggiunto e fermato dalla Guardia di Finanza nonostante cercasse di divincolarsi per sfuggire nuovamente.

A quel punto il giovane, che è risultato essere sprovvisto della patente di guida, è stato tratto in arresto mentre un militare della Guardia di Finanza ha portato un trauma nell’inseguimento.