Scapoli, laboratori e attività ricreative per i bambini con l’oratorio estivo

Come ogni anno, le parrocchia di Scapoli organizza l’Oratorio Estivo, un’iniziativa che permette ai bambini presenti sul territorio due settimane di attività creative con dei laboratori e tante altre attività ricreative. Tutto è iniziato il giorno 20 giugno con accoglienza e iscrizione di 30 bambini, giorno dopo giorno i bambini affrontavano delle tematiche riguardanti il tema del sinodo (stare insieme),e riuscivamo a capire cosa significa il stare insieme e essere tutti una famiglia. Questo è andato avanti fino al 20 luglio con la chiusura dell’oratorio.

“Un grazie va a Suor Giuseppina Iadanza – scrivono dalla parrocchia – che ha dato vita a tutto ciò, che con il suo amore, il suo impegno tenace fa sì che Scapoli riesca a fare delle iniziative sempre al meglio grazie perché per un paese così piccolo ci sono persone come lei che si adoperano in questo modo e permettono che anche scapoli fa delle belle cose. Grazie, Suor Giuseppina, la tua presenza tra noi e fondamentale. Un grazie va anche agli animatori perché si sono messi in gioco in questa nuova avventura”.