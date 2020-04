Scapoli, il sindaco ammaina la bandiera dell’Unione Europea

Clamoroso da Scapoli. Il sindaco Sparacino, dopo l’esito negativo della trattativa europea sui Coronabond, in aiuto dell’Italia “piegata” dalla pandemia, ha deciso di ammainare la bandiera azzurra della Cee dal balcone del municipio, dove era esposta insieme a quella italiana. Renato Sparacino si è reso così protagonista di un fatto che ha davvero del clamoroso e stamattina la Bandiera dell’Europa è stata ammainata dal balcone del Palazzo Municipale. “Questa non è l’Europa dei padri fondatori e ci ha lasciato soli senza i giusti aiuti morali ed economici soprattutto. Del Grande sogno di San Benedetto, di Alcide De Gasperi, di Adenauer e di Schuman, è rimasto veramente poco. Non è l’Europa che abbiamo sognato, non è la nostra Europa “.