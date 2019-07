Scapoli, ancora un grande successo per il Festival della Zampogna (FOTO E VIDEO)

REDAZIONE

Grande successo per la prima serata del 43esimo Festival Internazionale della Zampogna di Scapoli. Ad aprire la kermesse Gli Zampognari di Scapoli, i Folkaenema, provenienti dal Lazio e la etnoband molisana Cantine Riunite Band. In tanti sono arrivati nel centro della Valle del Volturno per una serata all’insegna della buona musica e del divertimento. Oggi, meteo permettendo, si bissa con l’atteso concerto di Peppe Barra. Sul palco anche David Munnelly, proveniente dall’Olanda e Christian Di Fiore & Sinfonia Ensemble. Proprio Christian Di Fiore, direttore artistico del Festival, ha illustrato i dettagli di questa edizione, in cui è protagonista anche l’artigianato molisano.