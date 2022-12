Scambio di auguri tra i vertici delle forze di Polizia di Isernia: “Rafforzati i controlli”

Questa mattina, nella assolata cornice di Piazza Celestino V, di fronte alla Fontana Fraterna, il Questore di Isernia Dr. Vincenzo Macrì e i Colonnelli Vincenzo Maresca e Franco Tuosto, Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, si sono rivolti gli Auguri per le prossime festività Natalizie scambiandosi i rispettivi calendari istituzionali.

L’occasione è stata colta per estendere i migliori auspici alle donne e gli uomini in divisa nonché a tutta la cittadinanza. L’invito delle Autorità è stato quello di trascorrere questo periodo in serenità ricordandosi che le Forze dell’Ordine hanno intensificato i vari servizi e la proiezione sul territorio con l’obiettivo di garantire maggiormente la sicurezza di tutti.

Rivolgendosi ai noti numeri di emergenza si otterrà sempre l’attenzione ed una soluzione alle necessità rappresentate.