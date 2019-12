Scambio di auguri nella casa circondariale in occasione dell’annuale cena natalizia

Successo per la cena in perfetto stile natalizio, organizzata all’interno della casa circondariale di Larino.

Un modo per festeggiare il Natale con le persone esterne, per il classico scambio di auguri e per mostrare la varietà dei prodotti che sono realizzati dai detenuti-studenti al fine di rendere sempre più concreto il percorso di reinserimento nell’ambito lavorativo sperimentando in maniera pratica quello che imparano all’interno della struttura dove frequentano due scuole una ad indirizzo agrario e l’altra alberghiero.

Così, all’interno della casa circondariale, i visitatori sono stati accolti da un mercatino dell’artigianato e dei prodotti tipici fatto di creazioni realizzate tutte all’interno dell’istituto, dalle tovaglie ai saponi, dagli estratti di aloe al vino, dalle olive alle mandorle, fino agli oggetti in legno e in tessuto.

I tavoli ben preparati hanno fatto bella mostra di sé ed il buffet, dal menù ricco e vario, preparato dai detenuti ha visto impegnati nel servizio di sala gli studenti della sede carceraria dell’Istituto Alberghiero “Federico di Svevia” che con accuratezza e professionalità hanno servito ai tavoli, mentre agli studenti dell’Istituto Agrario “San Pardo” è toccato il compito di curare i prodotti agro-alimentari esposti.

La serata è stata allietata da canti a cura del coro “Le voci di dentro” e dalla recita di alcune poesie da parte dei detenuti-attori che frequentano il laboratorio teatrale.

Unanime a fine serata il sentimento di grata riconoscenza a tutti coloro che con generosità e disponibilità hanno prestato la propria opera per la riuscita dell’iniziativa benefica.

