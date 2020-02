Scaffali svuotati, code in farmacia: gel e mascherine a ruba

Impazza la speculazione in rete e nei negozi: tubetti venduti fino a 25 euro per 100 ml e sui social girano ricette fai da te con candeggina, acqua e sale

CAMPOBASSO. Nel capoluogo e in tutta la regione non si sono, per fortuna, ancora registrati casi di Coronavirus, ma nei supermercati in città gli scaffali sono ormai semivuoti. Prodotti alimentari, certo, come i beni di prima necessità come pasta, legumi, sugo e pane sono andati subito a ruba. Accanto a questi, e non poteva essere altrimenti, si registra anche un netto aumento di prodotti per la pulizia: igienizzanti, detersivi, disinfettanti e anche guanti in lattice monouso.

Nessuna psicosi, certo, ma prosegue in città la caccia a mascherine e gel igienizzante per proteggersi dal Coronavirus. Le farmacie sono a corto di scorte e on line i tubetti vengono venduti a prezzi esorbitanti, fino a 25 euro per 100 ml, con pacchetti da 4 confezioni a 102 euro. Per una confezione da 12 si arriva fino a 200 euro. Per capire la speculazione, basta pensare che in tempi normali in farmacia prodotti come l’Amuchina Xgerm si vende a 3 euro circa. Di contro, i grossisti e le aziende produttrici non riescono a star dietro alla grande richiesta che c’è in tutto il Paese e ne sono sprovvisti anche loro.

La speculazione, quindi, non si ferma neanche in un momento come questo. Molti privati che vendono Amuchina o gel disinfettanti online hanno rincarato i loro prodotti anche del mille per cento. Ma la rete ha risorse infinite e se non si trova l’Amuchina, ecco che arrivano le ricette per farla in casa. Sui social e su Whatsapp girano ricette fai da te per il famoso gel disinfettante. Una di queste prevede l’utilizzo di candeggina, acqua e sale.

A mettere in guardia su questo prodotto home made è Fabrizio Zago, chimico industriale famoso per la sua passione per cosmetici e detersivi naturali. «C’è una ricetta che sta circolando nel web, per farsi da soli l’Amuchina. Siccome le informazioni sono errate, vi do la mia lettura della questione: di Amuchina ce ne sono diversi tipi con formule completamente diverse. La più famosa e diffusa è un Presidio Medico Chirurgico basato sulla presenza di ipoclorito di sodio esattamente all’1,15%», scrive Zago sul suo profilo social ufficiale. «La ricetta proposta indica in 50 grammi di candeggina commerciale, in 5 litri d’acqua, la quantità necessaria. Siccome la candeggina commerciale contiene mediamente il 3% di ipoclorito il preparato finale conterrà solo lo 0,3% di ipoclorito di sodio. Un quarto rispetto ad Amuchina». L’aggiunta di sale – specifica – può veicolare dei metalli in grado di inattivate velocemente l’ipoclorito di sodio. Infine questo prodotto è indicato per le superfici dure non per disinfettare le mani essendo a pH fortemente alcalino e quindi deleterio per la cute. Per tutti questi motivi evitate di prendere in considerazione questa ricetta errata e fuorviante». Zago consiglia quindi una ricetta per un disinfettante mani: «Alcol buongusto (lo trovate in qualsiasi supermercato) 600 grammi, acqua bollita 390 grammi e infine un addensante come la carragenina oppure, in mancanza d’altro usate della farina bianca 00. Non sarà un bellissimo gel ma certamente la sua funzione la fa!».