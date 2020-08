Scaduta a maggio la convenzione per l’osservatorio astronomico e per la biblioteca

Proteste a Isernia per il mancato rinnovo della convenzione tra Regione e Provincia, necessaria a finanziare e far funzionare l’osservatorio astronomico Leopoldo del Re, il Presidio Turistico, il Museo dei costumi del Molise, la biblioteca provinciale e il Cerp. Tutte strutture chiuse in un sol colpo a maggio, quando è scaduto il cosiddetto protocollo annuale, con cui la Regione finanzia questi servizi erogando 65mila euro alla Provincia di Isernia. Attualmente il presidente di via Berta, Alfredo Ricci, è in contatto col governatore Toma per ottenere l’immediato rinnovo del protocollo, ufficialmente sospeso causa emergenza Coronavirus.