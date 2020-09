Scacchi, Venafro pronta a ospitare il primo torneo semilampo

Organizzato per festeggiare il primo anno di attività del locale circolo scacchistico. Il sodalizio nato all’interno dello storico circolo culturale “Leopoldo Pilla”

Si svolgerà domenica 27 settembre a Venafro il primo torneo semilampo di scacchi organizzato per festeggiare il primo anno di attività del locale circolo scacchistico. Il sodalizio è nato all’interno dello storico circolo culturale “Leopoldo Pilla”, guidato dal presidente Nicandro Pilla che ha aperto le sue porte a giocatori ed appassionati di questo antico gioco. Il nuovo circolo scacchistico, che porta lo stesso nome ed è quindi intitolato all’eroe del risorgimento Leopoldo Pilla, è regolarmente affiliato alla Federazione Italiana Scacchi e può contare su una quindicina di iscritti. Presidente è stato eletto il maggiore Mario Giacona, comandante della compagnia carabinieri di Venafro, vicepresidente è l’ex sindaco Antonio Sorbo, entrambi appassionati di scacchi. Quello di Venafro è il secondo circolo del Molise che risulta attualmente affiliato alla FIS insieme allo storico e prestigioso circolo “Monforte” di Campobasso. Il primo torneo semilampo, dunque, si svolgerà domenica presso il ristorante “Il Ghiottone” in via Gallo, nei pressi del campo sportivo. Le partite inizieranno alle ore 15 e la competizione si svolgerà su sei turni con un tempo di riflessione in ogni partita di 15 minuti. Il torneo è a numero limitato: sono ammessi al massimo trenta giocatori. Per la verità già sono pervenute numerose iscrizioni non solo dal Molise ma anche dalle regioni limitrofe e alla vigilia della competizione sono rimasti liberi pochissimi posti. Tutto si svolgerà ovviamente nel rispetto delle norme anti Covid. Sono previsti premi per i primi tre della classifica assoluta, per il primo classificato tra gli iscritti al circolo di Venafro e per il primo tra gli under 14. Tra i favoriti per la vittoria assoluta c’è il maestro Antonio Petruccioli di Jelsi, già campione regionale, che tra l’altro a Venafro è di casa in quanto ogni venerdì pomeriggio tiene un corso presso il circolo “Pilla”. Petruccioli quasi sicuramente dovrà vedersela con il suo ormai storico rivale campobassano Francesco Terzano. Ma potrebbero esserci sorprese da parte di alcuni partecipanti provenienti dalla Campania. Per quanto riguarda la vittoria tra gli iscritti al circolo di Venafro, la sfida dovrebbe essere ristretta ad un quartetto di ottimi giocatori che lo scorso anno si sono fatti valere in diversi tornei in Molise e fuori dal Molise, vale a dire Giuseppe Russo (che è anche il tesoriere del circolo), Luigi Ruggiero, Roberto Paolone ed Omero Mian. Per quanto riguarda gli under 14 si prevede una partecipazione limitata. Il pronostico sembra sorridere al campione regionale in carica under 12 Stefano Sorbo. La macchina organizzativa è in modo già da diversi giorni e gli ultimi dettagli saranno curati nella mattinata di domenica. Nella quota di iscrizione è prevista anche la partecipazione alla cena sociale che, terminato il torneo, si terrà nello stesso locale per festeggiare il primo anno di attività e per brindare al futuro che dovrebbe riservare positive sorprese in quanto sono molte le iniziative in programma.