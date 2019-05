Scacchi – “Trofeo San Nicola”, trionfa Antonio Bottega

Si è tenuto sabato scorso a Petacciato il torneo di scacchi “Trofeo San Nicola”. Oltre trenta partecipanti divisi in due tornei uno riservato agli under 16 e l’altro agli adulti. Tra questi ultimi vittoria per il forte giocatore abruzzese Antonio Bottega di Vasto che, su sei turni di gioco, ha totalizzato cinque vittorie e una patta, proprio come il secondo classificato Francesco Terzano (la patta è stata nello scontro diretto), ma Bottega ha prevalso per spareggio tecnico.

Al terzo posto a sorpresa Roberto Paolone di Sesto Campano che, dopo l’ottimo sesto posto al campionato regionale di qualche settimana fa, riesce a salire sul podio. A sorpresa invece il podio è sfuggito al campione regionale in carica e tra i favoriti alla vigilia, lo jelsese Antonio Petruccioli che è incappato in una giornata no perdendo con Bottega e con Terzano e si è dovuto accontentare del quarto posto. Quinta Graziella Tretta, unica donna in gara, che ha preceduto Luigi Ruggiero di Venafro, protagonista di un ottimo torneo, e l’abruzzese Lino Zambianchi classificatosi sesto. Diciassette i partecipanti con premi anche ai vincitori delle varie categorie divisi per fasce di punteggio: Ruggiero, Ianigro oltre al miglior petacciatese in gara, Nicola Di Francesco.

Nel torneo under 16 vittoria a punteggio pieno per Stefano Sorbo, 11 anni di Campobasso, campione regionale in carica di categoria, che ha avuto la meglio, grazie alla vittoria nello scontro diretto, su Gianmario De Silvio, anche lui campobassano. Terza Monica Rigolassi di Isernia che ha preceduto, nell’ordine, Cristian De Nitto, Emanuele Massimi e Gabriele Centola. In totale sono stati quindici i ragazzi in gara, molti di Petacciato dove gli scacchi si insegnano alla scuola media. Grande successo, dunque, per questo torneo disputato nel centro anziani di Petacciato conclusasi con una lotteria in cui sono stati assegnati premi a tutti i partecipanti.

Le classifiche:

Adulti: 1) Antonio Bottega 5,5; 2) Francesco Terzano 5,5; 3) Roberto Paolone 4,5; 4) Antonio Petruccioli 4,0; 5) Graziella Tretta 4,0; 6) Luigi Ruggiero 3,5; 7) Lino Zambianchi 3,0; 8) Elia Quinto 3,0; 9) Nicola Di Francesco 3,0; 10) Michelangelo Janigro 3,0; 11) Roberto Rigolassi 3,0; 12) Franco Manetta 2,0; 13) Carmelo Urso Baiardo 2,0; 14) Mario De Simio 2,0; 15) Luca Di Blasio 2,0; 16) Luigi Masciulli 1,0; 17) Guido Arnone 0,0;

under 16: 1) Stefano Sorbo 6,0; 2) Gianmario De Silvio 5,0; 3) Monica Rigolassi 4,0; 4) Cristian De Nitto 4,0; 5) Emanuele Massimi 3,0; 6) Gabriele Centola 3,0; 7) Loris Liggeri 3,0; 8) Costanzo Corradini 3,0; 9) Brian Berchicci 3,0; 10) Danilo Lattanzio 2,0; 11) Michele De Simone 2,0; 12) Timothy Matassa 2,0; 13) Lorenzo Pannelli 1,0; 14) Davide Ciffolillo 1,0; 15) Daniel Varanesi 1,0.