Scacchi, Stefano Sorbo e Zhanel Di Lauro le mosse vincenti del Molise

Si sono conclusi sabato 28 agosto a Salsomaggiore Terme i campionati italiani giovanili di scacchi. La Federazione scacchistica italiana ha riproposto la competizione saltata lo scorso anno a causa del covid. A Salsomaggiore sono stati, assegnati 13 titoli nazionali, 7 maschili e 6 femminili. Il Molise era rappresentato da due giovani atleti, Stefano Sorbo nella categoria under 14 maschile e Zhanel Di Lauro nella categoria under 8 femminile, entrambi di Campobasso tesserati per il circolo scacchi Monforte del capoluogo regionale. Il bilancio è stato positivo per entrambi che hanno totalizzato 5 punti sui 9 disponibili. Zhanel Di Lauro, alla sua prima esperienza, ha sfiorato il podio piazzandosi al quinto posto su 18 partecipanti con 5 vittorie e 4 sconfitte ed entrando nel gruppo dei premiati (sono stati premiati i primi dieci di ogni categoria). Il titolo è stato vinto dalla palermitana Clio Alessi. Stefano Sorbo era alla sua seconda partecipazione dopo l’87° posto su 197 concorrenti di due anni fa nell’under 12 con 4,5 punti. Quest’anno si è migliorato ottenendo il 46° posto su 116 partecipanti con 5 punti frutto di 4 vittorie, due patte e 3 sconfitte tra cui una contro il candidato maestro veneto Lorenzo Candian piazzatosi terzo nella classifica finale preceduto dal torinese Giorgio Gola e dal campione Gabriel Urbani di Brescia. Da segnalare la vittoria del titolo italiano under 18 femminile dell’abruzzese Melissa Maione, già campionessa italiana under 16 due anni fa. Ancora una volta ha primeggiato la “corazzata” Lombardia con 5 titoli italiani seguita dalla Sicilia con 3 e dal Lazio con due tra cui quello under 19 maschile dell’abruzzese Nicolò Orfini tesserato per una società di Roma. Un titolo a testa per Puglia, Abruzzo e Veneto. Grazie alla performance dei due ragazzi molisani anche il Molise ha cominciato a scalare posizioni nelle classifiche speciali. Il circolo Monforte di Campobasso si è piazzato 40° su 125 nella classifica per società, la provincia di Campobasso ventottesima nella classifica per province e il Molise ha lasciato il fanalino di coda ottenendo il quindicesimo posto su 21 (le province autonome di Trento e Bolzano si contano separatamente) nella classifica per regioni. La speranza è che, seguendo l’esempio di Stefano e Zhanel, anche altri ragazzi molisani si avvicinino agli scacchi.