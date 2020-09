Scacchi, i molisani si fanno onore al Torneo del circolo Pilla di Venafro

Rocco Di Gianni ha vinto il primo torneo di scacchi del circolo “L. Pilla” di Venafro disputatosi domenica 27 settembre. Il giocatore di Cerignola (FG) ha totalizzato 5,5 punti sui 6 disponibili con 5 vittorie e una patta. Alle sue spalle i due giocatori più forti del ranking molisano, Francesco Terzano e Antonio Petruccioli che hanno conquistato rispettivamente il secondo e il terzo posto. Ad un passo dal podio il campobassano Elia Tirro, quarto, e il “baby” dodicenne Stefano Sorbo, quinto assoluto. In totale sono stati 22 i partecipanti che si sono sfidati su sei turni con 15 minuti di riflessione a partita per ogni giocatore. Il premio per il migliore venafrano in gara (erano in totale 13 i giocatori locali iscritti) è andato a Giuseppe Russo, settimo assoluto con 4 punti, che ha preceduto Antonio Sorbo, ottavo assoluto con 3,5 punti e secondo dei venafrani. Terzo nella speciale graduatoria riservata ai partecipanti locali, Omero Mian con 3 punti. Il premio per i giocatori al di sotto dei 14 anni è andato a Stefano Sorbo. Nel corso della premiazione il presidente del circolo “L. Pilla”, Nicandro Pilla, ha ricordato la figura del socio Alfonso Paolozzi, scomparso di recente, che fu uno dei principali artefici dell’apertura dello storico circolo culturale venafrano alla costituzione al proprio interno di un sodalizio scacchistico. Il presidente del circolo scacchistico Mario Giacona ha ringraziato tutti i partecipanti e i rappresentanti della Federazione Italiana Scacchi, a partire dal delegato regionale Gianluca Angelicola, per il contributo dato per la nascita del circolo venafrano e per l’organizzazione del torneo. Il prossimo appuntamento per gli scacchisti molisani è il campionato regionale che si svolgerà nella prima metà di novembre con due tappe, una a Campobasso e l’altra a Venafro.

Classifica assoluta:

1) Gianni Di Rocco 5,5;

2) Francesco Terzano 5;

3) Antonio Petruccioli 4,5;

4) Elia Tirro 4;

5) Stefano Sorbo (under 14) 4;

6) Gianluca Angelicola 4;

7) Giuseppe Russo 4;

8) Antonio Sorbo 3,5;

9) Omero Mian 3;

10) Gianni Paolone 3;

11) Mario Michele Totta 3;

12) Marco Chiacchiari 3;

13) Luigi Ruggiero 3;

14) Pietro Mascio 3;

15) Roberto Paolone 2,5;

16) Arturo Rosso 2;

17) Giorgio Cotugno 2;

18) Antonio Venosa 2;

19) Mario Giacona 2;

20) Giuseppe Giacona 1;

21) Alessandro Imbriglia 1;

22) Flavian Ciobotaru 1.