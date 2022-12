Scacchi, Francesco Terzano nuovo campione regionale

E’ Francesco Terzano il nuovo campione regionale di scacchi per il 2023. Alla fine della due giorni del torneo nazionale svoltosi a Venafro, lo scacchista tesserato per il circolo scacchi Monforte di Campobasso (categoria prima nazionale) è risultato il molisano meglio classificato nel torneo Open A (dodicesimo).

Ha avuto la meglio su Gianluca Angelicola (seconda nazionale) e sul campione uscente Giancarlo Iadicola (prima nazionale), entrambi tesserati per il circolo scacchi “L. Pilla” di Venafro, piazzatisi rispettivamente al secondo e al terzo posto.

I tre scacchisti hanno ottenuto gli stessi punti, 3 su 5, frutto di tre vittorie e due sconfitte. Terzano l’ha spuntata per spareggio tecnico. E’ stato necessario il secondo criterio di spareggio (anche sul primo sono risultati pari) per stabilire a chi, tra Terzano e Angelicola, spettasse il titolo regionale per il nuovo anno. Alle loro spalle Pierluigi Camarda (quarto con 2,5 punti) e Alessandro Di Salvo (quinto con 2 punti). Deludente la prestazione del più atteso tra gli scacchisti molisani, il candidato maestro Antonio Petruccioli, favorito della vigilia, soltanto settimo con appena due vittorie e tre sconfitte, preceduto da Elia Tirro, altro forte scacchista molto accreditato alla vigilia, che si è piazzato sesto.

Per Terzano, che è categoria prima nazionale, è il terzo titolo regionale conquistato dopo quelli del 2013 e del 2017. Ultimo turno da brividi con Terzano che ha avuto la meglio su Chieppa, Angelicola che si è aggiudicato il derby contro Petruccioli e Iadicola, che dopo essersi trovato in vantaggio, ha dovuto accontentarsi del pareggio contro Fortunato vedendo così sfumare sul filo di lana mezzo punto e la possibilità di confermarsi campione regionale. Il torneo Open A, quello riservato agli scacchisti con un punteggio elo superiore ai 1.600 punti, lo ha vinto Graziano Matteo Zinnai, candidato maestro di Napoli, che ha ottenuto 4,5 punto su 5 con 4 vittorie e una patta. Stesso punteggio per il secondo classificato, Enrico Messina, maestro anch’egli di Napoli, battuto solo per spareggio tecnico. Al terzo posto il maestro internazionale Duilio Collutis di Salerno con 4 punti, gli stessi ottenuti dal quarto classificato, il maestro pugliese Savino Lattanzio. Come detto primo dei molisani Francesco Terzano dodicesimo seguito a ruota da Angelicola tredicesimo.

Nel torneo Open B riservato ai giocatori con un punteggio inferiore ai 1.600 punti elo, a cui hanno partecipato soprattutto giovani promesse dello scacchismo, la vittoria è andata a Ruggiero Filannino, 17 anni pugliese, che è già categoria seconda nazionale, che ha totalizzato 4,5 punti frutto di 4 vittorie e una patta. Secondo il 14enne Vincenzo Petruzzo di Avellino (4 punti), terzo Alessandro Delli Veneri di Benevento, terza nazionale (3,5 punti). In lotta per la vittoria anche il giovane molisano Stefano Sorbo, che ha ceduto soltanto nell’ultima partita, durata oltre tre ore, al vincitore del torneo. Il quattordicenne campobassano ha chiuso all’ottavo posto con 3 punti. Da segnalare l’ottimo piazzamento dell’altro giovane molisano in gara, l’isernino Armando Marinelli classificatosi dodicesimo con 2 punti. Nel corso della premiazione, alla quale hanno presenziato anche l’assessore comunale alla cultura Dario Ottaviano e il consigliere delegato allo sport Fabrizio Tombolini, il presidente del circolo scacchi di Venafro, Mario Giacona, ha ringraziato il delegato regionale Donato Di Memmo, per il supporto organizzativo, lo sponsor della manifestazione ing. Antonio Buono, il presidente del circolo culturale “L. Pilla”, Nicandro Pilla, grazie al quale è stato possibile creare il circolo scacchi a Venafro che è una costola dell’antico sodalizio culturale, l’amministrazione comunale per la collaborazione e il grande maestro Sergio Mariotti, una “leggenda” dello scacchismo italiano, che per il secondo anno consecutivo ha voluto essere presente a Venafro. Giacona ha ribadito che il circolo venafrano intende rendere questo torneo un appuntamento fisso e sempre più prestigioso nell’ambito di un progetto ambizioso che porti Venafro a diventare “città degli scacchi”. Un ottimo successo, quindi, per la manifestazione che si è svolta presso il Venafro Palace Hotel.