Scacchi: che passione! Tutti i risultati del Campionato Provinciale

Si è concluso domenica 19 gennaio il campionato provinciale di scacchi di Campobasso. Il torneo, che si è articolato sugli ultimi due weekend, e che si è tenuto nella sede del circolo scacchi Monforte, ha visto impegnati una quindicina di giocatori nella quasi totalità tesserati per il sodalizio del capoluogo regionale. Ad aggiudicarsi il titolo assoluto è stato il giocatore campobassano Francesco Terzano che ha ottenuto 6 vittorie su altrettante partite giocate. Per lui si tratta del quinto titolo provinciale dopo quelli vinti nel 2010, 2013, 2016 e 2017. Terzano ha avuto la meglio nello scontro diretto con il suo rivale storico, Antonio Petruccioli di Jelsi che si era aggiudicato le ultime due edizioni del campionato provinciale ed era quindi campione uscente. Questa volta Petruccioli si è dovuto accontentare del secondo posto con 4,5 punti, “frenato” anche da Elia Tirro di Campobasso, terzo nella graduatoria finale assoluta, che gli ha imposto la patta. Fuori dal podio per mezzo punto Fabrizio Tirabasso anche lui di Campobasso. Al quinto posto assoluto e primo degli under 14 l’undicenne Stefano Sorbo che ha totalizzato tre punti. Secondo tra i ragazzi ed ottavo assoluto con 2,5 punti Gianmario De Silvio. Alla fine del torneo sono stati dieci i partecipanti che hanno giocato tutti i turni con partite con il tempo “lungo”: novanta minuti a testa per ogni giocatore con 30 secondi di incremento per ogni mossa. Nel corso del torneo si sono ritirati, dopo aver disputato le prime partite, alcuni dei concorrenti. Molte sfide sono state delle vere e proprie maratone, diverse delle quali durate quasi quattro ore. Soddisfatto il delegato regionale Gianluca Angelicola e i vertici del circolo “Monforte” che hanno organizzato il torneo. Il movimento scacchistico regionale, che proprio di recente si è arricchito di un altro sodalizio con il circolo nato a Venafro ed affiliato alla Federazione Scacchistica Italiana, si prepara ai prossimi appuntamenti. Tra febbraio e marzo (le date precise sono ancora da definire) si disputerà il campionato regionale che vedrà riproporsi la sfida tra Terzano e Petruccioli (quest’ultimo è campione regionale uscente) con diversi giocatori pronti a fare da outsider. Ci sono poi gli appuntamenti per i ragazzi: ad aprile alcuni degli alunni del convitto “Mario Pagano” parteciperanno al torneo di scacchi delle “Convittiadi 2020”, una sorta di “Olimpiadi” a cui partecipano tutti i convitti d’Italia con concorrenti in varie discipline, che si terranno il Basilicata. A maggio sarà la volta dei campionati studenteschi a squadre, che si terranno in Veneto e che vedranno ancora protagonisti i ragazzi delle scuole medie del convitto campobassano. Quindi in estate i campionati italiani delle varie categorie, a partire da quelli giovanili in programma in Sicilia tra la fine di giugno e l’inizio di luglio e che anche quest’anno, come in occasione della scorsa edizione a Salsomaggiore, vedranno in gara giovani rappresentanti del Molise.

CAMPIONATO PROVINCIALE – La classifica finale assoluta dei primi dieci:

1) Francesco Terzano 6

2) Antonio Petruccioli 4,5

3) Elia Tirro 4,5

4) Fabrizio Tirabasso 4

5) Stefano Sorbo (under 14) 3

6) Giuseppe Russo 3

7) Raffaele Spallone 3

8) Gianmario De Silvio (under 14) 2,5

9) Michelangelo Janigro 2

10) Gianluca Angelicola 2

Albo d’oro

2020 TERZANO Francesco (Campobasso); 2019 PETRUCCIOLI Antonio (Jelsi); 2018 PETRUCCIOLI Antonio (Jelsi); 2017 TERZANO Francesco (Campobasso); 2016 TERZANO Francesco (Campobasso); 2015 DI MEMMO Donato (Campobasso); 2014 AMBROSONE Antonio (Campobasso); 2013 TERZANO Francesco (Campobasso); 2012 AMBROSONE Antonio (Campobasso); 2011 CHIERCHIA Gennaro (Campobasso); 2010 TERZANO Francesco (Campobasso); 2009 DI MEMMO Donato (Campobasso); 2008 CAMARDA Pierluigi (Campobasso); 2007 GATTI Francesco (Campobasso); 2006 BOTTEGA Antonio (Campobasso); 2005 GRIMALDI Pasquale (Termoli); 2004 CHIERCHIA Gennaro (Campobasso); 2003 BELMONTE Carlo (Campobasso); 2002 GRIMALDI Pasquale (Termoli); 2001 GRIMALDI Pasquale (Termoli); 2000 LEVEQUE Sergio (Termoli); 1999 GOLLER Savino (Campobasso); 1998 CHICCO Giancarlo (Campobasso)