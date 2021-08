Scacchi, al via il primo torneo “Il chiosco della villa” a Isernia

Il gioco degli scacchi notoriamente richiede un alto livello di concentrazione, ore ed ore di applicazione, analisi delle strategie dell’avversario. In Molise da sempre esistono realtà sportive ed associative legate al mondo degli scacchi: per questo motivo la PGS Molise (Polisportive Giovanili Salesiane) volentieri ha prestato la propria collaborazione, unitamente ai circoli scacchi ‘Monforte’ di Campobasso e ‘Leopoldo Pilla’ di Venafro, alla manifestazione: I° Torneo di scacchi “Il chiosco della villa”, organizzato dalla Asd ‘Scacco Matto’ di Isernia e da ‘il Chiosco’. L’evento si terrà il 29 agosto alle ore 18 nella Villa comunale di Isernia Le iscrizioni per la partecipazione scadranno il prossimo 27 agosto e il numero massimo di partecipanti sarà limitato a 30 persone. Per info e iscrizioni: tel 3313867641 (Alessandro), email: adscaccomatto20@gmail.com. Il torneo si svolgerà all’aperto e nel rispetto delle norme Covid.