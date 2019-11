«Sbrocca stia sereno, non c’è nessun complotto nei suoi confronti»

Ciro Stoico replica alle dichiarazioni dell’ex primo cittadino dopo l’assoluzione dall’accusa di abuso d’ufficio

Ha voluto replicare alle dichiarazioni dell’ex sindaco Angelo Sbrocca Ciro Stoico. Sotto la lente era andata a finire l’assoluzione di Sbrocca dall’accusa di abuso di ufficio per l’assunzione di Michele Macchiagodena in qualità di delegato alla Cultura del Comune di Termoli. «Il processo – ricorda Stoico in una nota stampa – è scaturito da un esposto presentato da me alla Procura, che è stato ritenuto meritevole di attenzione dal pubblico ministero (PM). Tengo a precisare queste circostanze, che dimostrano che i contenuti dell’esposto non erano semplice fumus, se un giudice ha ritenuto che il processo andasse celebrato. Non essendo ancora note le motivazioni tecnico-giuridiche della sentenza, mi è evidentemente impossibile fare alcun commento di merito, fermo restando naturalmente il rispetto per la sentenza in quanto tale. Fin qui la cronaca giudiziaria nuda e cruda, ma l’avv. Sbrocca ha voluto colorarla, rilasciando alla stampa un commento in cui avanza una lettura della vicenda giudiziaria che lui definisce “politica”: il processo sarebbe stato montato strumentalmente per attaccarlo in quanto esponente politico, usando surrettiziamente l’arma della magistratura. Insomma, si sarebbe trattato di un complotto, ordito ai suoi danni per indebolirlo politicamente. Se c’è il complotto dovrebbero esserci anche i complottatori. E chi sarebbero costoro? Uno sono evidentemente io, ma – seguendo il ragionamento dell’avv. Sbrocca – dovremmo mettere nel mucchio anche il PM e forse la Guardia di Finanza, che ha svolto le indagini. Non basta – dice Sbrocca – chi mi attacca non sono solo «cittadini che si fanno strumentalizzare», dunque dei burattini, ma ci sono anche dei burattinai, cioè «politici di lungo corso che vigliaccamente non appaiono». Avvocato Sbrocca, a furia di dietrologie finirà per avere paura anche della sua ombra. Stia sereno, non c’è, né c’è mai stato, alcun complotto a suo danno».