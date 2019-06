Sbrocca replica alle accuse di Roberti: «Rifugge e nega il confronto. Solo calunnie»

REDAZIONE

TERMOLI

DI ALESSANDRO CRISTINA

«Come fa un candidato a potersi confrontare se rifugge e nega il confronto al suo diretto competitor». L’interrogativo arriva per voce del sindaco uscente Angelo Sbrocca, protagonista nel pomeriggio di oggi di una conferenza stampa fiume nel corso della quale ha replicato alle recenti accuse mosse dal suo diretto competitor al ballottaggio delle elezioni amministrative 2019: il candidato sindaco Francesco Roberti. Prima di entrare nel merito della vicenda, ovvero il paventato pressing elettorale effettuato da alcuni dipendenti comunali, poi denunciato dal candidato di centrodestra, il primo cittadino ha posto l’accento sulla decisione di Roberti di sottrarsi ad un pubblico confronto, motivo che ha spinto il candidato del centrosinistra ad intervenire in conferenza stampa non da solo, ma accompagnato dalla sagoma del suo avversario. Una scelta ironica che però non ha smussato minimamente il peso delle parole rilasciate agli organi di stampa. «Che paura ha Roberti? Come può una persona che teme il confronto potersi poi relazionare con i cittadini e con le tante difficoltà che il ruolo di sindaco prevede? Caro Francesco, hai dimostrato sicurezza e determinazione nel dare, la notte stessa dello spoglio, la certezza della vostra vittoria al primo turno. Poi qualcosa è cambiato ma i tuoi sodali continuano a dire che avete la vittoria in pugno. Beh, allora di cosa avete paura? Questa cosa non si è mai vista. Cinque anni fa con il candidato sindaco Marone abbiamo avuti confronti costanti e garbati per tutto l’arco della campagna elettorale». L’attenzione poi si sposta sulle parole pronunciate da Roberti in conferenza stampa. Quando parlava e accusava dipendenti comunali e segretario non ho ben compreso le accuse mosse. Il sindaco, rifacendosi alla celebre aria del Barbiere di Siviglia di Rossini, ricorda come «la calunnia è un venticello. Quando si accusa qualcuno lo si fa con dovizia di particolari, con nomi e cognomi, altrimenti sono illazioni… e noi le illazioni le rispediamo al mittente Paradossale e strumentale ciò che è stato detto. Non è possibile lanciare il j’accuse e poi tirarsi indietro. Bisogna ristabilire la verità delle cose e affermare come il segretario comunale, (oltretutto diretto dipendente del Ministero degli Interni) ha sempre avuto un comportamento irreprensibile, mai scaduto in favoritismi o altro in questi 5 anni. Invito perciò Roberti a presentare formale denuncia in merito a ciò che ha detto». CDritica anche l’analisi circa l’operato di Roberti all’interno del Palazzo Comunale. «Roberti in 17 anni che è stato in Comune (tra maggioranza e opposizione) cosa ha fatto per le buche delle strade di Termoli? Come mai adesso è apertamente “no tunnel”?. È chiaramente una manovra elettorale. Lui ragiona sempre per slogan, no a questo o quell’altro, senza indicare un futuro di questa città». Prima di chiudere la conferenza Sbrocca chiarisce anche l’annosa questione dell’anatra zoppa: «Se vinceremo noi – ha ribadito – non ci sarà l’anatra zoppa, non si correrà il rischio di non avere la maggioranza, questo perché ci deve essere la somma algebrica, e non aritmetica, tra i voti validi di lista e i voti validi del sindaco. Noi riteniamo di aver avuto sia nei voti singoli al sindaco e sia nei voti disgiunti somme superiori a quelle di Roberti, il quale ha avuto molti voti in meno rispetto alle sue liste. Quindi il montante complessivo è secondo noi inferiore al 50%. Quindi si applicherebbe il premio di maggioranza per la nostra coalizione. Qualora vincessimo questo ballottaggio saremo in pieno è legittimo potere per governare nel migliore dei modi» ha chiosato il sindaco uscente.