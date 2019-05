Sbrocca all’attacco: «Ci davano per spacciati ma così non è stato»

REDAZIONE TERMOLI

Da un lato la certezza «dei numeri che ci aspettavamo», dall’altro lato una sorta di “appello” all’elettorato del MoVimento 5Stelle e della Rete della Sinistra a rifarsi a ideali pressoché comuni contro il “nemico” altrettanto comune rappresentato dal centrodestra. E’ un Angelo Sbrocca tranquillo ma determinato quello che ha affrontato il “day after” che lo ha visto protagonista di un testa a testa con Nick Di Michele per raggiungere il secondo posto nell’indice di “gradimento” dei termolesi e affrontare gli altri 15 giorni che lo separano dal ballottaggio con Francesco Roberti. «Siamo contenti di questo risultato perché sono numeri che ci aspettavamo. Tante persone ci davano per spacciati ma abbiamo dimostrato di essere una ottima forza e una ottima coalizione. Lo squadrone del centrodestra non è riuscito a superare il 51% nonostante dicessero in questi giorni che avrebbero ottenuto il 70%. Le cose sono andate diversamente e di questo siamo contenti». Adesso si apre la partita del ballottaggio, «una elezione diversa, Sbrocca contro Roberti. Vedremo i termolesi cosa vogliono per la città – ha affermato Sbrocca – se da una parte rimettere il vecchio con i candidati del centrodestra che sono tutte persone che hanno amministrato Termoli per 30-40 anni e non con risultati lusinghieri e quindi votare per Roberti, oppure se i termolesi vogliono una reale continuità da soli cinque anni e una politica del fare e non solo del dire e del promettere tante cose senza mantenerle e quindi votare per Sbrocca». Sotto la lente anche le ipotesi di apparentamento ufficiale che paiono essere lontane e un vero appello ai 5Stelle e alla Rete della Sinistra. «Hanno detto che non vogliono fare apparentamenti ma noi ci rivolgiamo lo stesso agli elettorati di 5Stelle e di Rete della Sinistra per avere il loro consenso. Chiederemo il voto anche a quell’elettorato che è più affine a noi che al centrodestra». E ancora sotto la lente il caso dell’anatra zoppa. «Ci potrebbe essere anche se il 51% è una percentuale molto risicata e dobbiamo vedere se c’è applicabilità perché se le liste del centrodestra avessero superato il 60% come avevano detto ma come non si è realizzato allora era un’altra questione, ma con il 51% bisogna vedere se la legge elettorale viene applicata in anatra zoppa oppure per un principio di governabilità viene applicato il normale premio di maggioranza. Si tratta di un problema, quindi, che dovrà essere valutato dopo l’elezione del sindaco e non prima sperando che Angelo Sbrocca sia il prossimo sindaco per il prossimo quinquennio».