Sblocco delle gare da parte dell’Anas, Acem-Ance: “Bene ma ora riaprire i cantieri”

L’ACEM-ANCE Molise valuta positivamente che l’Anas, a seguito della denuncia dell’ANCE sul rinvio sine die di diverse procedure di gara, sia intervenuta tempestivamente e che abbia riavviato il corso delle relative aggiudicazioni.

Ora l’Associazione si attende che analoga speditezza chiesta alle imprese nel presentare le offerte trovi riscontro nelle aggiudicazioni e consegne dei lavori da parte di Anas.

In particolare il richiamo è a fare in modo che non sia necessario arrivare a denunce estreme per far sì che l’ordinario possa trovare attuazione e che si possano aprire i cantieri nei tempi previsti dalla legge.

Per questo a livello nazionale, l’ANCE ha chesto al Governo che Anas possa assumere le professionalità di cui necessita e che di conseguenza sia messa in condizione di operare nei tempi dovuti, utilizzando le importanti risorse necessarie per aprire i cantieri.

Inoltre l’ANCE chiede che il Ministero delle Infrastrutture si faccia carico per tutte le stazioni appaltanti di controllare l’attuazione delle previsioni del decreto Semplificazioni che prevede l’obbligo di aggiudicare gare, per le quali erano già state presentate le offerte ante-Covid, entro Dicembre 2020, in quanto ci sono evidenti profili di responsabilità erariale in ballo, oltre ovviamente alla necessaria ripartenza del Paese.