Sbloccato il bando periferie, in arrivo ingenti fondi

Campobasso avrà 18 milioni e Isernia 11. Esulta il Pd: «Ripagati gli sforzi dell’amministrazione Battista»

CAMPOBASSO. «Una grande vittoria per Campobasso con lo sblocco del bando periferie. I consiglieri comunali del Pd esprimono soddisfazione per lo sblocco dei fondi sulle periferie urbane, che vede la città di Campobasso finalmente assegnataria di 18 milioni di euro». Lo hanno scritto in una nota congiunta il capogruppo, Giose Trivisonno, e i consiglieri Alessandra Salvatore e Bibiana Chierchia.

«Il governo Conte 2, sotto la spinta del Pd, segna un passo differente con il precedente governo che aveva bloccato un finanziamento così importante per la nostra città. Sono ripagati gli sforzi di una amministrazione, quella Battista (la scorsa, ndr), che ha creduto da subito nella possibilità di Campobasso di accedere ai fondi». Intanto, si apprende anche che sono stati sbloccati altri 11 milioni dello stesso bando per la città di Isernia.