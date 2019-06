“Sblocca cantieri”, c’è il sì: in arrivo 39milioni per il post-sisma

REDAZIONE TERMOLI

L’obiettivo finale è quello di dare un impulso alle tante opere, grandi e piccole, «che in questi anni si sono impantanate nei rivoli della burocrazia e di regole amministrative che non hanno aiutato né a tenere lontana la corruzione né tantomeno a realizzare i progetti». L’approvazione è arrivata nel tardo pomeriggio di oggi (13 giugno) alla Camera dei Deputati e a darne comunicazione attraverso un post su Facebook è stato l’onorevole del MoVimento 5Stelle, Antonio Federico. «Alla Camera dei Deputati abbiamo approvato il decreto “Sblocca cantieri”. Un provvedimento difficile ma cruciale per dare un impulso alle tante opere, grandi e piccole, che in questi anni si sono impantanate nei rivoli della burocrazia e di regole amministrative che non hanno aiutato né a tenere lontana la corruzione né tantomeno a realizzare i progetti. Ora bisogna scrivere nuove regole e comincerà immediatamente la fase di ascolto di tutti gli operatori del settore delle costruzioni, dai professionisti alle associazioni di categoria, fino agli enti». Sotto la lente anche la fase della ricostruzione post-sisma in basso Molise: 39milioni di euro saranno destinati all’autonoma sistemazione, alla ricostruzione del patrimonio pubblico e privato, alle attività produttive e ai luoghi di culto, oltre alla «micro zonazione sismica». A queste si aggiungono ulteriori risorse per il sostegno e il rilancio delle attività economiche presenti nell’area del Cratere. « Continuiamo a lavorare ogni giorno e nonostante le difficoltà non lasceremo indietro nessuno».