Sbarcati i 142 migranti a Livorno: 36 arriveranno in Molise

Arriveranno anche in Molise alcuni migranti a bordo della nave Life Support di Emergency che all’alba di oggi, giovedì 22 dicembre, è approdata nel porto di Livorno. A bordo della nave ci sono cittadini che provengono da Pakistan, Eritrea, Somalia, Camerun, Egitto, Burkina Faso, Costa d’Avorio e Mali -secondo quanto rende noto Emergency e si dividono tra 109 uomini; 26 minori non accompagnati di età compresa tra i 13 e i 17 anni; cinque donne – di cui una incinta di 7 mesi, due bambini con meno di 2 anni che sono con le madri”.

Quello scelto dal ministero dell’Interno per far sbarcare i migranti non è il porto più vicino al luogo del naufragio, ci sono voluti infatti 3 giorni di viaggio alla nave Life Support di Emergency, per toccare terra al Porto di Livorno. Rimane però qualche ombra circa la navigazione della Life Support nei giorni scorsi. L’imbarcazione ha navigato a breve distanza dai limiti delle acque territoriali libiche per una decina di giorni sino al 15 dicembre. Il 18 Life Support ha attraccato in Sicilia e poi è ripartita per Livorno.

Il prefetto di Livorno, Paolo D’Attilio, in merito allo sbarco dei migranti: “Per Livorno e provincia ho aperto un Cas straordinario per minori perché i numeri di oggi sono 26, altri 12 in arrivo domani, quindi tra rete Sai e quella territoriale non c’è spazio a sufficienza. Sulla ripartizione dei migranti adulti, è stata fatta a livello centrale: 40 in Liguria, 40 nelle Marche e 36 in Abruzzo e 36 in Molise“.

Questa è la prima missione in cui una nave di Emergency attracca in un porto italiano.

FOTO: Ansa