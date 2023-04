Sbarca a Termoli il primo evento Comics del Molise

Gaming, fumetti e divertimento tra le strade del centro storico

Termoli come Roma, Milano, Napoli e Torino. Sbarcherà per la prima volta in Molise dal 16 al 18 giugno Termoli Comics & Games. La manifestazione, che nasce sulla scia delle altre famose che si svolgono in tutta Italia, vuole portare il mondo del gaming, dei fumetti, del cosplay direttamente tra le strade del centro di Termoli.

I dettagli e le partecipazioni saranno svelate tra qualche giorno ma nelle intenzioni degli organizzatori Termoli Comics vuole la prima di tante edizioni nel segno del divertimento.

I rumors parlano di ospiti di eccezione, influencer e gamer di fama nazionale, e installazioni da Guinness world record.

In Italia sono diversi gli Expo gaming che si svolgono in varie città come Romics, Comicon, Torino Comics e Milano Games Week, Termoli, quindi, vuole diventare “capitale molisana” del divertimento.

Non resta che aspettare e segnare le date sul calendario. Termoli Comics & Games sta arrivato.