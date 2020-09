Sbarca a Campobasso l’evento di presentazione del progetto istituito da SIC – “Street Is Culture”

SIC è un’associazione dilettantistica sportiva no profit con sede a Milano che si occupa della prevenzione della criminalità giovanile attraverso la pratica e l’insegnamento delle discipline street quali bmx, skateboarding, blading, parkour, rap, urban art, streetball e break dance.

Premiata da Sorgenia S.p.a alla Triennale di Milano al Festival dell’Amore come miglior progetto sociale del 2020, sta presentando il progetto in tutte le regioni e nei capoluoghi regionali ai sindaci, agli assessori Sport e Cultura, Politiche Giovanili e Politiche Sociali per portarlo all’interno del circuito dell’istruzione di scuole elementari, medie e superiori e nell’ambito dei servizi sociali rivolti ai minori a rischio quali centri di aggregazione giovanili, centri diurni, comunità e case famiglia.

In una regione in cui si lotta per creare un diversivo e non far scappare intere generazioni, SIC propone un evento pubblico che avrà luogo Sabato 12 settembre 2020 presso il campo da calcio a 5 in Via Montegrappa di Campobasso dalle ore 16:00 alle ore 22:00.

Durante l’evento verrà presentato il programma e l’offerta formativa qui sintetizzata:

1- Educational Experience – presentare SIC nelle citta’ con un evento in piazza (assessori, enti, genitori e ragazzi)

2- Open Day – presentare SIC nelle scuole (docenti e studenti)

3- Corsi – programmare cicli di corsi di 10 lezioni da 2 ore nelle scuole elementari, medie e superiori (prevenzione), nei centri diurni e comunita minori (rieducazione)

4- Street Academy – individuare uno spazio urbano (magari in disuso) da rigenerare per trasformarlo in un centro educativo permanente dove poter continuare le attività che vengono presentate nelle scuole dando così la possibilità ai giovani di continuare le attività educative in un luogo sicuro seguiti dai nostri istruttori certificati completando cosi l’offerta formativa con eventi, workshop, masterclass e contest invitando ragazzi dalle altre academy nazionali.

Verranno presentati inoltre, i ragazzi Campobassani che con entusiasmo hanno lavorato alla realizzazione di questo “Street Show” :

Luigi Petti – Istruttore skateboarding e coordinatore

Salvatore Petti “Smaply” – Istruttore di Breakdance

Yeison Fabian Albini Marziani – Istruttore di Breakdance

Francesco Di Gaetano “Nos”– Istruttore di Urban Art

Genesio D’Uva “Dj Geen” – Istruttore Djing

Sergio Siravo “Corner Kid” – Istruttore MC

Federica Di Risio “Ika” – Responsabile Comunicazione.

Non mancheranno le dimostrazioni di tutte le discipline presenti e workshop gratuiti.

Un ringraziamento doveroso va al Comune di Campobasso che con il supporto dell’assessorato allo Sport e alle Politiche Sociali e dell’assessore Luca Praitano, ha permesso che questo progetto si realizzasse, dando sostegno, fiducia e mettendo a disposizione gli spazi necessari, e alla coordinatrice dei servizi sociali Mariangela Polisena che comprendendo le potenzialità di questo progetto, ha dato immediatamente la sua disponibilità.

Link al video istituzionale:

Partnership con Sorgenia S.p.a:

https://up.sorgenia.it/it/nasce-next-street-academy-scuola-di-urban-sport

Servizio di Studio Aperto: https://www.facebook.com/643378829045715/videos/747762442312215

Servizio TG 3: