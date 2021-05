Sbandano con l’auto e finiscono contro il guardrail, due ragazzi feriti

Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di ieri a Termoli per 4 ragazzi che sono rimasti coinvolti in un incidente che si è verificato sulla Statale 87 in territorio di Termoli. Per cause ancora in corso di accertamento il conducente ha perso il controllo della macchina che si è schiantata vicino ad un guardrail. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia stradale, i medici del 118 e i volontari della Misericordia di Termoli che hanno condotto in ospedale per accertamenti un 22enne e un 23enne che sono rimasti feriti nell’incidente.