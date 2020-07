Sbanda e si schianta in una proprietà privata sulla SS 17, deceduto un 83enne: ferite la figlia e un’altra donna

Un incidente stradale si è verificato poco fa, intorno alle 16.30, lungo la Strada Statale 17 al chilometro 209.600, nei pressi del bivio di San Polo Matese, in territorio di San Polo. Una Fiat Cinquecento, per cause che sono in corso di accertamento, è uscita fuori strada, finendo in una proprietà privata. All’interno dell’abitacolo tre persone, rimaste tutte ferite e trasportate d’urgenza presso il Cardarelli di Campobasso. Si è trattato di un incidente autonomo e ora bisogna capire le ragioni per le quali il conducente abbia perso il controllo del veicolo.

Sul posto squadre dei Vigili del Fuoco, due pattuglie dei Carabinieri, due ambulanze del 118 e personale Anas.

Ore 20. In tarda serata è giunta la notizia del decesso di una delle persone coinvolte. Si tratta di un anziano del 1937 che si trovava in macchina con la figlia, che era al volante, ed un altro passeggero. La donna alla guida, una 50enne, ha accusato un malore ed ha perso il controllo dell’auto che si è schiantata contro un muro di una proprietà privata. I tre sono stati trasportati al Cardarelli di Campobasso e purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare.