Sbanda e si schianta contro un muro della galleria, paura a Vazzieri

Incidente stradale questa mattina (23 dicembre) verso le 7,30 sulla Statale 17 alle porte di Campobasso all’interno della galleria Vazzieri. Coinvolta una sola auto, una Fiat Panda, il cui conducente ha perso il controllo andando a sbattere contro un muro. La persona è stata soccorsa dagli operatori del 118 e portata in ospedale per accertamenti. Il punto in cui è avvenuto questo ennesimo incidente è estremamente insidioso ed ha creato non pochi problemi alla circolazione delle auto. Resta al vaglio degli inquirenti anche la posizione di un’altra utilitaria.